экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Кусок скалы упал на отдыхающих в Бразилии, есть погибшие

CentralAsia (CA) -  Часть скалы обвалилась на отдыхающих на юго-востоке Бразилии, в штате Минас-Жерайс, сообщает Folha De St. Paolo.

Туристы плавали на катерах и катамаранах. В один момент произошел громкий звук — каменная глыба начала падать. Она полностью обрушилась за считанные секунды и накрыла людей, подплывших слишком близко.

На кадрах с места событий показывается, как это было.

По данным СМИ, погибли два человека, более 25 получили ранения. На месте трагедии сейчас работают водолазы.

print
  • Германия прекращает экспорт немецких вооружений и любых связанных с обороной товаров в Казахстан
  • В Казахстане при попытке пересечь госграницу задержаны около 300 человек, - МВД РК
  • В МВД Казахстана рассказали о том, что было 5 января в Алматы


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com