США не удается сделать из Казахстана вторую Украину - Cumhuriyet

CentralAsia (KZ) - Попытки искать инициаторов казахстанского хаоса в России неубедительны, пишет автор турецкой Cumhuriyet. Эти протесты скорее усиливают позиции Вашингтона перед Москвой. Однако второй Украины из Казахстана не выйдет, добавляет автор. У США попросту нет сил для поддержания хаоса в этом регионе.

Беспорядки в Казахстане интерпретируются как операция двух крупных мировых держав, борющихся друг с другом. Одна сторона заявляет, что происходящее является попыткой бархатной революции США, которая берет на прицел Россию, а другая — утверждает, что это операция России, направленная как на демонстрацию силы перед США в ходе переговоров по Украине, так и на ослабление Организации тюркских государств. Однако крупной державе нелегко поднять восстание с нуля в другой стране по нажатию кнопки, если в этой стране нет подходящей динамики.

С другой стороны, очевидно, что трактовка событий в качестве дела рук России неубедительна. Поскольку хаос в Казахстане не усилит позиции России перед США, но точно усилит позиции США перед Россией, учитывая желание Вашингтона консолидировать украинский фронт.

Почва восстания

Увольнение 40 тысяч работников энергетического сектора в декабре прошлого года запустило волну забастовок на предприятиях Каспийского бассейна в первые дни нового года. Тот факт, что в самый разгар увольнений и забастовок правительство Казахстана резко повысило цены на топливо, вызвал возмущение народа, прежде всего безработной молодежи, и в городах начались бунты.

Реагировать на скачки цен на топливо в стране, добывающей нефть и природный газ, — это, конечно, самое естественное право людей. В результате цены были снижены, и правительство ушло в отставку. Иными словами, цель достигнута. Почему? Потому что требование было справедливым, а цель — правильной.

Однако в дальнейшем метод и цель акций стали отклоняться от первоначального пути. Судя по всему, в игру вступили силы, которые хотят воспользоваться ситуацией. Ведь вооруженные действия, направленные непосредственно против сил безопасности, не являются ни массовыми акциями, ни народным движением.

И то, что на данном этапе некоторые поддерживаемые Западом так называемые лидеры казахстанской оппозиции пытаются направлять восстание, провозгласив цель «свержение режима», с территории Украины, где они создали штаб, участие в происходящем некоторых политических исламистских группировок, проникших в страну с юга, вмешательство некоторых структур, работающих на средства Запада, указывают на типичную попытку «оранжевого переворота».

Вероятность внутреннего переворота

Неужели только дуэт США — Великобритания желает воспользоваться справедливыми акциями, начавшимися с забастовок, и реализовать свои задачи, изменив их направление, метод и цель?

Некоторые индикаторы также позволяют интерпретировать картину как «внутренний переворот». Дело в том, что, после того как президент Токаев потребовал отставки правительства, он возглавил Совет безопасности Казахстана, взяв на себя «обязанность» Нурсултана Назарбаева, который руководил страной почти 30 лет и ушел в отставку в 2019 году, но де-факто продолжал через эту должность держать бразды правления в своих руках.

Иными словами, также можно допустить, что Токаев мог превратить акции в возможность укрепить свою власть. Казахстан стоит на феодально-клановых линиях разлома. Сами казахи используют определение «три жуза (старший — средний — младший)». На самой вершине этих феодально-клановых слоев находится семья Назарбаевых. Крупные компании семьи, ее власть в энергетическом секторе, крупные активы в Казахстане и на Западе и так вызывали негативную реакцию части общественности.

Таким образом, место Казахстана на географической карте делает эту страну крайне важной с точки зрения борьбы крупных держав, которая идет между США и Китаем — Россией. Конечно, США — та страна, что была бы больше всего рада беспорядкам к югу от России, против которой они уже открыли фронт на западе. Америке выгодно возникновение новой проблемы в Центральной Азии после Афганистана, откуда ей пришлось уйти, и хаосу на маршруте китайского проекта «Пояс — путь» здесь рады.

Однако в Казахстане, в отличие от Украины, у США нет сил для достижения этих целей и поддержания хаоса. Иначе говоря, США не смогут сделать из Казахстана Украину.

В заключение хотел бы отметить следующее. Народные движения, не имеющие правильной цели и программы, организованного руководства, с высокой долей вероятности не смогут достичь своей цели, при вмешательстве извне они отклонятся от изначального курса, превратятся в материал для контрпропаганды со стороны власти и в конечном счете угаснут. Так, например, было в Египте. Народное движение, поднявшееся в результате массовых забастовок в Египте, свергло Мубарака, но было перехвачено «Братьями-мусульманами» как наиболее организованной силой, хотя они присоединились к акциям позже.

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