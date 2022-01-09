Блогер Антон Лядов опроверг информацию о своем задержании в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Российский блогер Антон Лядов на своей странице в соцсетях опроверг информацию о своем задержании в Казахстане.

Он отметил, что на данный момент не находится в Казахстане.

Об аресте Лядова распространил Telegram-канал Ateo Breaking. С агентом журналиста связались российские СМИ, он заявил, что информация фейковая.

Антон Лядом автор видеоблога на YouTube The Люди, на котором выходят документальные фильмы.

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