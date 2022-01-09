МВД Казахстана задержало 5,8 тыс. человек, среди них есть иностранцы

CentralAsia (KZ) - Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание оперативного штаба, в ходе которого с докладами выступили генеральный прокурор, председатель Комитета национальной безопасности, и.о. министра внутренних дел.

Как сообщает пресс-служба Токаева, Токаеву доложили, что правоохранительные органы и Вооруженные силы принимают меры по восстановлению порядка и законности в стране, обеспечивают соблюдения режима чрезвычайного положения в регионах. Выставлены блокпосты, объединенному миротворческому контингенту государств-участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов. Силовыми структурами продолжается «зачистка» населенных пунктов. Проводятся оперативные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию террористов, сбору и документированию доказательной базы, проведению соответствующих экспертиз.

В настоящее время возбуждены 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тысячи человек, среди них есть значительное количество иностранцев.

Было отмечено, что во всех регионах страны ситуация стабилизирована, установлен контроль над оперативной обстановкой, правоохранительными органами освобождены все ранее захваченные административные здания, восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что силовыми структурами будут приняты все необходимые меры по полному восстановлению общественного порядка и безопасности в стране.

В ходе заседания Токаев поручил создать правительственную комиссию по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах.

Также он поручил оперативно приступить к работам по восстановлению административных зданий, социальных и коммунальных объектов города Алматы и других регионов.

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