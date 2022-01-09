США готовы наложить эмбарго на Россию в случае введения войск в Украину

CentralAsia (CA) - США могут внести Россию в список стран, на которые распространяются наиболее жесткие экспортные ограничения, в случае, если Москва введет войска на территорию Украины, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. Об этом также сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров в Белом доме.

Сейчас в этот список входят Иран, Северная Корея, Куба и Сирия.

По словам собеседников AP, Россия сильно пострадает от экономических санкций, если она вмешается в дела Украины. Они отметили, что в дополнение к прямым санкциям в отношении российских организаций эти санкции могут включать значительные ограничения на товары, экспортируемые из США в Россию, и, возможно, некоторые товары иностранного производства, «созданные в рамках юрисдикции США».

The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников сообщила подробности плана Вашингтона по введению санкций против России. По информации газеты, ограничения вступят в силу через несколько часов после «вторжения» российских военных на Украину. Помимо санкций в отношении энергоносителей и потребительских товаров, США и их союзники рассматривают возможность введения запрета на экспорт в Россию передовых электронных компонентов и программного обеспечения. Кроме того, санкции Вашингтона могут быть нацелены на критически важную российскую промышленность, в том числе на ее оборонный сектор и сектор гражданской авиации.

В конце прошлого года ряд западных СМИ писали, что США и их союзники намерены ввести санкции в отношении России в случае агрессии против Украины. Речь в том числе шла о санкциях против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). В качестве одной из наиболее вероятных мер назывались ограничения на конвертацию рублей в другие валюты. Кроме того, сообщалось о возможных санкциях против суверенного долга России и отключения страны от межбанковской системы SWIFT.

Вместе с тем в Белом доме не исключили, что санкции, которые имели бы наиболее губительные последствия для России в случае возможной эскалации ситуации вокруг Украины, в том числе против «Газпрома» или Центробанка, могут нанести ущерб мировой экономике. «Эти негативные последствия» могут «бумерангом вернуться» Соединенным Штатам в год президентских выборов, нанести ущерб экономике страны и союзникам США, говорили в Белом доме.

Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что Москва серьезно обеспокоена размещением военных группировок США и НАТО у российских границ.

10 января в Женеве состоятся переговоры по вопросам стратегической стабильности. Россию на них будет представлять заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, а США — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Спустя два дня, 12 января, пройдет заседание Совета Россия—НАТО.