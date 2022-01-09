Токаев самостоятельно принимает решения, - пресс-служба президента Казахстана

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев самостоятельно принимает решения. Об этом заявил его пресс-секретарь Берик Уали.

«В связи с разного рода интерпретациями в блогосфере последних решений и обращений Главы государства считаю необходимым заявить следующее:

Касым-Жомарт Токаев является высшим должностным лицом государства, председателем Совета безопасности. И в этом качестве он самостоятельно принимает решения. Так было и в трагические дни нападения бандитов на Казахстан с целью подрыва конституционного строя.

Все свои обращения к соотечественникам он по традиции писал сам, не прибегая к поддержке консультантов», - говорится в его заявлении.

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