Запаса продовольствия в Алматы хватит на 4-7 дней, - СМИ

CentralAsia (KZ) - Запаса продовольствия в Алматы хватит на 4-7 дней, передает Орда. Это стандартная ситуация для города, даже в мирное время, так как в городе нет инфраструктуры для сохранения долговременных запасов продовольствия, сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин.

Также он сообщил, что хлебобулочный комбинат «Аксай нан» работал не прекращая, но сократилась мощность предприятия. В мирное время комбинат производил 120 тонн изделий в сутки, сейчас они выполняют 50% от этого объема - около 60 тонн изделий в сутки.

В первые дни ЧП на производстве работали 100 человек, вместо привычных 1400, но постепенно количество рабочих увеличивается и производительность повысится.

По словам Оразалина, дефицита не будет через 3-4 дня. Из-за того сети супермаркетов несколько дней были закрыты, спрос "перераспределился в магазины у дома". Сейчас совместно с районными акиматами проводят работу по восстановлению запасов продовольствия в продуктовых магазинах.

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