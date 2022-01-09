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Президент Туркменистана поручил потушить газовый кратер «Врата ада», горящий более 50 лет

CentralAsia (TM) -  В Туркменистане президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил потушить газовый кратер «Врата ада» (официальное название — «Сияние Каракумов») в пустыне Каракумы, который горит более 50 лет. Об этом сообщает агентство «Туркменистан сегодня».

На заседании правительства 7 января глава государства поставил этот вопрос перед вице-премьером Шахымом Абдрахмановым, который курирует нефтегазовый комплекс.

«Уже много лет в регионе Дарваза сгорает огромное количество газа, и данное обстоятельство негативно сказывается как на экологии, так и на здоровье проживающих поблизости людей. Таким образом теряется сырье, за экспорт которого можно получать значительную прибыль и направлять ее на повышение благополучия нашего народа», — цитирует президента агентство.

Кратер Дарваза, получивший в народе название «Врата ада», расположен в пустыне Каракумы в Дашогузской области Туркменистана, в 270 км от Ашхабада. Он представляет собой провал диаметром 60 м и глубиной около 20 м на территории массивного месторождения природного газа.

После обнаружения скопления газа советские геологи пробурили в этой местности скважину в 1971 году, однако наткнулись на подземную каверну (пустоту), в которую обвалились верхние слои грунта, а также буровая вышка с другим оборудованием. В результате образовалась большая дыра, наполненная газом.

Тогда кратер подожгли, чтобы избежать отравления газом людей и животных. Ученые ожидали, что газ выгорит в течение нескольких дней, но с тех пор этого так и не произошло. Кратер стал местной достопримечательностью Туркменистана — туристы ездят в экскурсионные туры, чтобы его увидеть. В 2018 году кратер получил официальное название «Сияние Каракумов».

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