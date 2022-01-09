В Россию из Казахстана вернутся 1600 граждан РФ

CentralAsia (KZ) - В Россию из Казахстана вернутся 1600 граждан РФ, приехавших в страну на новогодние праздники. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как ранее стало известно, россиянам, находящимся в Алма-Ате, будут доступны вывозные рейсы 9 января с 14.00 до 15.00 мск. За полет отвечает авиация Минобороны РФ.

Первые три самолета, в которых находятся российские граждане, вылетели из Алма-Аты в подмосковный аэропорт Чкаловский.

В МИД России рекомендовали россиянам, находящимся в Казахстане, укрыться в домах и гостиницах, обеспечив себя заранее запасами продуктов и питьевой воды.

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