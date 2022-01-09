Хронология беспорядков в Казахстане из выступления и.о. главы МВД РК

CentralAsia (KZ) - Хронологию действий участников беспорядков в Казахстане из выступления и.о. министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева опубликовал Телеграм-канал Орда:

- Преступники 4 января захватили общественный транспорт, коммунальную технику, на которой таранили наряды сил правопорядка, кидали в сотрудников самодельные зажигательные смеси, стреляли из огнестрельного оружия.

- Бандиты сжигали служебный автотранспорт, в том числе и пожарные машины. Кроме того, они не допускали к местам конфликта кареты "Скорой помощи" для оказания медицинской помощи пострадавшим.

- 5 января 20 -тысячная толпа, которая прибыла со всех окраин города в центр Алматы, была вооружена и организована.

- Были избиты и подвергнуты издевательствам сотрудники полиции и курсанты военного училища, отобраны их спецсредства и форменное обмундирование.

- Одновременно вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь на улицах города, убивая сотрудников полиции, военнослужащих и просто прохожих.

- Совершали погромы торгово-развлекательных центров, финансовых учреждений, вскрывали банкомат.

- Около 800 преступников захватили международный аэропорт Алматы. Из-за этого отменили 116 рейсов.

- Протестующие демонстрировали профессиональные навыки, в

их действиях отмечается дисциплина и организованность.

-Перед нападением они выводили из строя камеры видеонаблюдения, баррикадировали проезжие части, по периметру выставляли наблюдателей. Для координации действий использовали радиостанции.

- В Таразе и Талдыкоргане неоднократно пытались напасть и захватить следственные изоляторы, где содержатся особо опасные преступники. Полицейские отразили все атаки.

- С огнестрельным оружием и бутылками с зажигательной смесью бандиты нападали на департаменты полиции Алматинской, Кызылординской, Жамбылской областей и Шымкента,

В Алматы бандиты совершили ататку на департамент полиции и три его районных подразделения.

Также были предприняты попытки нападения на войсковые части и блокпосты Министерства обороны с целью завладения оружием и боевой техникой.

- Повреждено и уничтожено более 400 единиц автотранспорта, в том числе 346 - органов внутренних дел.

- Мародёрами разграблено более 100 крупных объектов торговли и банков. Предварительный ущерб составляет свыше 87 млрд тенге.

- Преступники переодевались в форму сотрудников полиции, военнослужащих и совершали противоправные действия.

- Начаты 125 досудебных расследований по фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, убийств, а также разбойных нападений и краж имущества граждан и организаций.

- Задержаны

5135 человек, 134 из них - по подозрению в совершении особо тяжких преступлений. Они водворены в изоляторы временного содержания.

- 516 граждан подвергнуты административному аресту.

В отношении остальных проводятся проверочные и оперативные мероприятия.

- Задержаны около 300 человек при попытке перехода границы на автотранспорте и в пешем порядке. При них было огнестрельное оружие, сотовые телефоны, ценные вещи и крупные суммы денег, как в тенге, так и в иностранной валюте.

- Продолжается контртеррористическая операция по восстановлению законности и правопорядка в стране. Во всех регионах ситуация стабилизировалась. Силы правопорядка освободили все ранее захваченные здания акиматов. Восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.

-При охране общественного порядка и защите конституционного строя страны погибли 16 и более 1300 сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны, а также специальных органов получили ранения.

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