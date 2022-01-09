В Алматы с понедельника частично возобновит работу общественный транспорт - СМИ

CentralAsia (KZ) - Общественный транспорт с 10 января частично возобновит работу в Алматы. Об этом сообщил в воскресенье телеканал "Хабар-24" в своем Telegram-канале со ссылкой на штаб по восстановлению жизнеобеспечения города.

По информации телеканала, автобусы будут курсировать с интервалом в 20-30 минут.

Ранее власти Алматинской области заявили, что ситуация находится под контролем, однако в регионе действовал высший уровень террористической угрозы. Людей призывали сохранять спокойствие и не покидать дома без необходимости.

Ранее сообщилось, что в Алматы в разных районах города по-прежнему слышны выстрелы, но они похожи на предупредительные.

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