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На внеочередной сессии ОДКБ не будут принимать документы по Казахстану - пресс-секретарь президента РФ
// РИА Новости / Наталья Селиверстова

CentralAsia (KZ) -  По итогам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ принимать документы по Казахстану не планируют. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил «РИА Новости».

«Пока нет», — ответил Песков на вопрос журналистов о подписании документов.

Как сообщалось ранее, сессия состоится 10 января в формате видеоконференции, сообщил Песков. Организацией встречи займется Ереван, так как сейчас пост председателя ОДКБ занимает премьер-министр Армении Никол Пашинян. С инициативой проведения саммита выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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