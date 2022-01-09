На внеочередной сессии ОДКБ не будут принимать документы по Казахстану - пресс-секретарь президента РФ

// РИА Новости / Наталья Селиверстова

CentralAsia (KZ) - По итогам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ принимать документы по Казахстану не планируют. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил «РИА Новости».

«Пока нет», — ответил Песков на вопрос журналистов о подписании документов.

Как сообщалось ранее, сессия состоится 10 января в формате видеоконференции, сообщил Песков. Организацией встречи займется Ереван, так как сейчас пост председателя ОДКБ занимает премьер-министр Армении Никол Пашинян. С инициативой проведения саммита выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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