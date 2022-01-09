Официальная информация МИД РК о событиях в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Министерство иностранных дел Казахстана через свои дипломатические представительства распространило официальную информацию о событиях в Казахстане, которые произошли в первых числах января 2022 года.

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«2 января в Мангистауской области на западе Казахстана начались демонстрации против повышения розничных цен на сжиженный нефтяной газ. Протестующие требовали их снижения до прежнего уровня и решения ряда вопросов социально-экономического характера.

По поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева, правительство РК отреагировало на требования граждан и приняло меры по снижению цен на газ, а также ввело мораторий на повышение цен на социально-значимые продовольственные товары, горюче-смазочные материалы и коммунальные услуги.

Были освобождены все лица, ранее задержанные во время несанкционированных акций.

После удовлетворения требований митингующих в Мангистауской области начались демонстрации с аналогичными требованиями во всех крупных городах страны.

4 января 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал граждан не поддаваться на провокации на фоне митингов против повышения цен на газ, стремиться к взаимному доверию и диалогу. Президент дал указание Правительству РК и местным властям найти мирные формы решения проблем путем диалога со всеми заинтересованными сторонами на основе уважения прав и свобод граждан.

Эти действия продемонстрировали четкую политическую волю и стремление разрешить разногласия путем диалога, подтвердив приверженность властей концепции «Слышащего государства».

К сожалению, протесты в ряде крупных городов были использованы террористическими, экстремистскими и криминальными группами для эскалации ситуации и насильственных действий. В этой связи, президент распорядился принять неотложные меры по предотвращению беспорядков и объявил о введении чрезвычайного положения на всей территории страны.

Несмотря на принятые меры, дальнейшая эскалация насилия была вызвана массовыми вооружёнными нападениями на административные учреждения, отделения полиции, военные базы, гражданских лиц, включая медработников, пожарных и журналистов.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в городе Алматы, где террористы захватили мэрию, местную резиденцию Президента РК, городские отделения полиции, КНБ, прокуратуры, студии ряда телерадиокомпаний.

Также террористами был захвачен международный аэропорт г. Алматы, где находились самолеты местных и иностранных авиакомпаний с пассажирами на борту.

Анализ ситуации показал, что Казахстан подвергся вооруженной агрессии хорошо скоординированных террористических групп, прошедших подготовку за рубежом. По предварительным данным, среди нападавших есть лица, имеющие опыт боевого участия в «горячих точках» на стороне радикальных исламистских группировок.

Террористические группы появились за счет активизации так называемых «спящих ячеек». К сожалению, правоохранительные органы Казахстана оказались не готовы к таким массированным и скоординированным атакам в различных регионах одновременно.

Если первоначально митинги в Западном Казахстане были мирными и выдвигали требования социально-экономического характера, то участники последующих массовых беспорядков не выдвигали каких-либо конкретных экономических и даже политических требований. Они не имели намерений вести переговоры с властями, а были нацелены на насильственное свержение конституционного строя.

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В связи с резким обострением ситуации в стране, Президент РК Касым-Жомарт Токаев вступил в должность Председателя Совета безопасности Республики Казахстан. 6 января он отдал приказ о начале в стране контртеррористической операции, направленной на устранение угроз национальной безопасности и защиту жизни и имущества граждан Казахстана.

Объективно оценивая ситуацию, президент РК был вынужден обратиться к государствам-членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о направлении миротворческих сил для содействия в стабилизации обстановки в Республике.

Правовой основой для размещения Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане являются статьи 2 и 4 Договора о коллективной безопасности, Соглашение о миротворческой деятельности и обращение президента РК об оказании соответствующей помощи.

В мандат миротворческих сил входят охрана стратегических объектов и прикрытие казахстанских сил правопорядка. Основные действия против террористических групп ведут правоохранительные органы и Вооруженные силы РК.

В настоящее время в Казахстан прибывают миротворцы всех государств-членов ОДКБ, общей численностью около 2 500 человек.

Коллективные миротворческие силы ОДКБ находятся на территории Казахстана временно и покинут страну после стабилизации ситуации при первом обращении казахстанской стороны.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам сформировать Следственную группу для проведения масштабного расследования и привлечения всех виновных к ответственности. Результаты расследования по его завершению будут предоставлены международному сообществу.

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Казахстан обеспечивает безопасность и защиту иностранных дипломатических представительств в стране, а также персонала и имущества иностранных компаний и инвесторов. Ситуация будет вскоре стабилизирована и никаких изменений в экономической политике и инвестиционном климате государства не будет, все наши обязательства сохраняются в полном объеме.

Временное ограничение доступа к Интернету в стране вызвано проведением контртеррористической операции для блокирования коммуникации между членами террористических групп.

7 января 2022 года в своем обращении к народу Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране продолжается контртеррористическая операция. Полиция, Национальная гвардия и Вооруженные силы проводят масштабные действия по обезвреживанию террористических и криминальных групп.

Особо важно, что мирные участники протестов не подвергаются никаким преследованиям.

Следует отметить сплоченность народа Казахстана в тяжелый час испытаний. Граждане поддерживают меры президента К.Токаева по восстановлению мирной жизни, инициативно формируют народные дружины по охране социальных объектов.

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Мы защищаем нашу демократию и Конституцию от исламистских радикалов и террористов!

К сожалению, имеются человеческие жертвы как среди сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, так и гражданского населения. Это огромная трагедия для нас, родных погибших и всего казахстанского народа.

В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны, президент Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января 2022 года днем общенационального траура», - говорится в сообщении.

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