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Токаев работает сейчас в режиме нон-стоп, - пресс-секретарь президента Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев работает сейчас в режиме нон-стоп, сообщил 9 января его пресс-секретарь Берик Уали:

«С момента начала событий в Мангистауской области 4 января, как вы знаете, мирные митинги затем превратились в террористическую атаку. В это время Глава государства был в Акорде, работал, следил за ситуацией», - рассказал Уали.

По его словам, Токаев на полном контроле держит ситуацию в стране.

«Когда ситуация набрала критический оборот, чтобы стабилизировать положение в стране, президент своевременно принял смелые решения, через эфиры своевременно выпускал обращения народу Казахстана», - сказал пресс-секретарь.

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