Минздрав Казахстана опроверг информацию о 164 погибших при беспорядках

CentralAsia (KZ) - Ранее опубликованная информация о количестве погибших во время беспорядков не соответствует действительности, заявил Минздрав Казахстана. Опровержение опубликовало издание «Орда» в Telegram-канале.

«Публикация статистики — техническая ошибка. Не удалена и не опубликовано опровержение информации из-за проблем с доступом в интернет в стране», — сказано в сообщении.

Ранее министерство информации и цифрового развития РК в Telegram-канале опубликовало информацию о 164 погибших в результате беспорядков. Среди погибших три ребенка: четырех, одиннадцати и пятнадцати лет.

Число пострадавших во время протестов составило 2 265 человек. Больше всего людей обратились за медицинской помощью в Алматы — около 1100 человек. В Алматинской области около 300 пострадавших, в Жамбылской и Кызылординской области по 200 пострадавших. В стационаре лечатся 719 пациентов, из них в тяжелом состоянии 83 человека.

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