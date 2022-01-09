Войска ОДКБ не будут долго задерживаться в Казахстане, - пресс-секретарь Токаева

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CentralAsia (KZ) - Войска ОДКБ не будут долго задерживаться в стране, заявил 9 января пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали госканалу,

«Основная миссия коллективных миротворческих сил ОДКБ заключается в охране стратегически значимых объектов. Так как наши стратегические объекты находятся под охраной войск ОДКБ, наши Вооруженные силы, в том числе Национальная гвардия, другие силы были вовлечены в уничтожение террористов в Алматы и в ряде других регионах. То есть, наши стратегические объекты охраняли военнослужащие ОДКБ, а наши военнослужащие были вовлечены в уничтожение террористов. Это стало для нас большой помощью», - сказал Уали.

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