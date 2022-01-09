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Мэра Алматы Сагинтаева пытались убить, - ситуационный центр Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Бакытжан Сагинтаев попал под обстрел террористов в Алматы, его пытались убить, сообщает 9 января ситуационный центр Казахстана, ссылаясь на заместителя акима города Алматы Ержан Бабакумаров.

Инцидент произошел вечером 6 января, когда Б.Сагинтаев выехал из оперативного штаба и ехал в акимат.

Под обстрел попал автомобиль, в котором ехал градоначальник. Машине удалось скрыться с места.

Водитель акима получил ранения, сам Сагинтаев не пострадал.

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