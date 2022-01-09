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11 января непременно произойдут кадровые перестановки, - пресс-секретарь президента Казахстана

CentralAsia (KZ) -  11 января непременно произойдут кадровые перестановки, сказал 9 января госканалу пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

«Вы знаете, что президент отправил в отставку правительство. Все министры сейчас являются исполняющими обязанности. То есть, будут назначаться снова. Тогда президент сам решит: кого оставит, а кто уйдет с поста», - отметил он.

По его словам, снова будет сформировано правительство.

«Безусловно, произойдут кадровые перестановки. Это правда. Наше население привыкло к перестановкам. Однако сейчас наша главная цель – обеспечение стабильности, возвращение населения к прежней привычной жизни. На сегодняшний день правоохранительные органы работают в этом направлении», - сказал Уали.

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