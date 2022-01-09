Минобороны РК: Спецоперация продолжится до полного уничтожения террористов

- Казахстан, происшествия
- 21:45, 09 января 2022
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CentralAsia (KZ) - И.о. заместителя министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов сообщил, что обстановка на территории Казахстана стабилизируется и находится под контролем госорганов власти.
По информации ситуац онного центра Казахстана, миротворцы охраняют важные военные, государственные и социально значимые объекты в Алматы и прилегающих к мегаполису районах.
Охрана стратегических объектов позволила перебросить значительные силы казахстанских силовиков на борьбу с террористами, говорится в сообщении.
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