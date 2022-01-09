Казахстан уплывает из рук США, - Al Jazeera

CentralAsia (KZ) - США были первой страной, признавшей независимость Казахстана после распада Советского Союза в 1991 году. Сегодня Казахстан — одна из стран, находящихся в орбите российского влияния, сообщает Al Jazeera. Аналитики считают, что именно это осложняет американо-казахстанские отношения, особенно в последние годы.

Соединенные Штаты были первой страной, признавшей независимость Казахстана после распада Советского Союза в 1991 году. Со дня провозглашения независимости Казахстан проводит «многовекторную» внешнюю политику и стремится сохранить баланс в отношениях с крупными державами, тем более, что он имеет протяженные границы с Россией на севере и Китаем на востоке.

Казахстан — одна из стран, находящихся в орбите российского влияния. Аналитики считают, что именно это осложняет американо-казахстанские отношения, особенно в последние годы.

Вашингтон, Москва и акции протеста

Некоторые российские газеты связали массовые протесты против повышения цен на сжиженный газ, вспыхнувшие во многих городах Казахстана, с «иностранным вмешательством», имея в виду Соединенные Штаты.

Американские эксперты считают, что Москва не хочет, чтобы режим в Казахстане шел на уступки оппозиции и демонстрантам. Российская пресса, в свою очередь, пишет, что главной целью процессов в Казахстане является «открытие нового фронта против Москвы» накануне переговоров по Украине, участие в которых принимают Россия, США и НАТО.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила: «Есть некоторые безумные российские утверждения по поводу того, что США стоят за всем этим. Позвольте воспользоваться этой возможностью и заявить, что это абсолютная ложь и явно является частью стандартной российской кампании по дезинформации».

Правительство США внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении Госдепартамента США.

«Мы осуждаем акты насилия и разрушения собственности и призываем и власти, и протестующих, воздерживаться от этого. Мы призываем всех казахстанцев уважать и защищать конституционные институты, права человека и свободу прессы, включая восстановление доступа к Интернету», — говорится в заявлении.

Госдепартамент США призвал власти и протестующих в Казахстане совместно искать выход из ситуации, сложившейся в результате объявления в стране чрезвычайного положения.

Гарри Каспаров, оппозиционный политик и известный российский шахматист, раскритиковал в твиттере дипломатические заявления США и Запада, призывающие к сдержанности.

Он написал: «Обратят ли Байден и лидеры ЕС внимание на новое вторжение, напоминающее советское вторжение в Венгрию? Или они продолжат болтать о дипломатическом разрешении военных авантюр Путина? Макрон? Шольц? Путин поддерживает диктатуры по всему миру. Кто защитит людей?»

Ранее премьер-министр Армении Никола Пашинян заявил, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан (государство-член Организации) на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Это решение было принято в связи с обращением президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева к лидерам государств-членов ОДКБ оказать помощь стране в преодолении террористической угрозы и ликвидации беспорядков.

Важность Казахстана для Вашингтона

Важность Казахстана обусловлена его уникальным географическим положением (между Россией и Китаем) и богатством энергоресурсов. Со дня провозглашения независимости Казахстан работал над улучшением своих отношений с Вашингтоном и преуспел в этом.

Исследовательская служба Конгресса США в своем докладе заявила, что Вашингтон помог Казахстану избавиться от ядерного оружия. Недалеко от города Семей (Семипалатинск) когда-то располагался крупнейший ядерный полигон Советского Союза площадью 6 950 квадратных миль.

В 1949-1989 годах на Семипалатинском испытательном полигоне было проведено более 450 ядерных испытаний, а после распада Советского Союза Казахстан стал обладателем огромного ядерного арсенала, включающим около 1 400 ядерных боеголовок и более 100 межконтинентальных баллистических ракет.

Но Казахстан отказался от ядерного оружия и оставшихся на его территории советских боеголовок, последние из которых были переброшены в Россию в 1995 году. США потратили более 275 млн долларов для оказания помощи в ликвидации оружия массового уничтожения Казахстана и связанной с ним инфраструктуры с 1991 года.

В феврале 2019 года глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел заявил, что США имеют с Казахстаном «самые тесные отношения в сфере военного сотрудничества и безопасности среди стран Центральной Азии».

С 2003 года в Казахстане проводятся многосторонние миротворческие учения. В последних военных учениях, прошедших на юго-востоке Казахстана в июне 2019 года, принимали участие военнослужащие из Великобритании, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Индии, Турции и Узбекистана.

Дилемма в области прав человека

Американские правозащитные организации считают Казахстан «несвободным и недемократическим». Более того, он не был приглашен на виртуальный «Саммит за демократию», организованный президентом США Джо Байденом в декабре 2021 года.

Госдепартамент США опубликовал официальный запрос бюджета на 2022 год. Он запросил 10,7 млн долларов на продвижение прав человека и демократических ценностей, обеспечение верховенства закона, содействие развитию местных СМИ и организаций гражданского общества в Казахстане.

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