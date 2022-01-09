Токаев посмертно наградил госнаградами ряд силовиков. Фамилии

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил наградить государственными наградами Республики Казахстан ряд силовиков.
За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства, наградить орденом «Айбын» ІІ степени
- Әділбай Дастана Әділбайұлы (посмертно) – начальника отдела Департамента Комитета национальной безопасности по Жамбылской области
- Барганаева Дархана Ермековича (посмертно) – инспектора специального отряда быстрого реагирования Департамента полиции Алматинской области Министерства внутренних дел
- Жағалбаева Жандоса Мұхтарұлы (посмертно) – старшего офицера Пограничной академии Комитета национальной безопасности
- Кабдинова Андрея Вячеславовича (посмертно) – начальника кафедры Пограничной академии Комитета национальной безопасности
- Сланбекова Рахата Нұрбайұлы (посмертно) – участкового инспектора 1-го отдела полиции Управления полиции города Тараза Жамбылской области Министерства внутренних дел;
орденом «Айбын» ІІІ степени
- Адылкана Жайыка Угулкановича (посмертно) – командира отделения Пограничной академии Комитета национальной безопасности
- Алмасова Нұрболсына Ғаниұлы (посмертно) – полицейского-водителя Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел
- Аманова Айбата Ерболұлы (посмертно) – военнослужащего воинской части 5514 регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии Министерства внутренних дел
- Асылханова Алена Мухитовича (посмертно) – полицейского-водителя Управления полиции Алмалинского района Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел
- Битима Мейрхана Ержановича (посмертно) – курсанта Пограничной академии Комитета национальной безопасности
- Ержанова Ербола Тлеубековича (посмертно) – старшего контролера Учреждения ЛА-155/16 Департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской области Министерства внутренних дел
- Жұпарбекова Дәулета Бауржанұлы (посмертно) – курсанта Пограничной академии Комитета национальной безопасности
- Камбетова Рината Талгатовича (посмертно) – полицейского-водителя Управления полиции Алмалинского района Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел
- Қайсарова Мадияра Оразалыұлы (посмертно) – военнослужащего воинской части 5547 регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии Министерства внутренних дел
- Смаилканова Ғабдолла Ғалымұлы (посмертно) – специалиста (оператора) войсковой части 21751 Министерства обороны;
медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»:
- Нуркенова Адиля Дулатовича (посмертно) – младшего оперуполномоченного Комитета национальной безопасности.