Госдеп США потребовал разъяснений у Казахстана, зачем власти обратились к ОДКБ

CentralAsia (KZ) - США просят у Казахстана разъяснений по поводу того, почему власти приняли решение обратиться за помощью в ОДКБ для стабилизации обстановки в стране, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас есть реальные вопросы о том, почему они оказались вынуждены обратиться в эту организацию, в которой главенствует Россия. Мы просим разъяснений по этому поводу. Но, что сейчас наиболее важно - это то, чтобы все сейчас решалось мирным путем и при уважении прав тех, кто желает, чтобы их голоса были услышаны", - сказал Блинкен в интервью телеканалу CNN.

Он также осудил приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева открывать огонь на поражение по тем, кто не сложит оружие. "Я осуждаю это заявление. Если это национальная политика, то я осуждаю эту политику", - подчеркнул глава американской дипломатии.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе в Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.

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