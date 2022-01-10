Госсекретарь Казахстана о привлечении сил ОДКБ: Была очень критическая ситуация. Счет шел на минуты

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к государствам-членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о направлении миротворческих сил для содействия в стабилизации обстановки в Республике.

В мандат миротворческих сил входят охрана стратегических объектов и прикрытие казахстанских сил правопорядка. Основные действия против террористических групп ведут правоохранительные органы и Вооруженные силы РК.

В настоящее время в Казахстан прибывают миротворцы всех государств-членов ОДКБ, общей численностью около 2 500 человек.

Коллективные миротворческие силы ОДКБ находятся на территории Казахстана временно и покинут страну после стабилизации ситуации при первом обращении казахстанской стороны.

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