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Госсекретарь Казахстана о привлечении сил ОДКБ: Была очень критическая ситуация. Счет шел на минуты
// RT

CentralAsia (KZ) -  «Была очень критическая ситуация. Счет шел на минуты, часы, без преувеличения», - сказал Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин, передает ORDA.kz.

Привлечение сил ОДКБ разрушило все планы по дестабилизации, сказал он.

  • Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к государствам-членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о направлении миротворческих сил для содействия в стабилизации обстановки в Республике.

    В мандат миротворческих сил входят охрана стратегических объектов и прикрытие казахстанских сил правопорядка. Основные действия против террористических групп ведут правоохранительные органы и Вооруженные силы РК.

    В настоящее время в Казахстан прибывают миротворцы всех государств-членов ОДКБ, общей численностью около 2 500 человек.

    Коллективные миротворческие силы ОДКБ находятся на территории Казахстана временно и покинут страну после стабилизации ситуации при первом обращении казахстанской стороны.

    Подробнее: centralasia.media/news:1755311?f=cp

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