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Госсекретарь Казахстана Карин не считает произошедшее попыткой цветной революции
// Sputnik.kz

CentralAsia (KZ) -  Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин не считает произошедшее в Казахстане попыткой цветной революции, передает ORDA.kz.

Он заявил, что «мы столкнулись с гибридной террористической атакой на Казахстан с целью дестабилизации и переворота».

Что еще сказал госсекретарь о погромах: «Это не массовые беспорядки. Это не те обычные беспорядки, которые мы видим. Массовые беспорядки — это когда идут столкновения гражданских сил с силами правопорядка. Здесь был штурм адмобъектов, объектов охраны правопорядка. Департамент полиции Алматы держал оборону всю ночь. Представляете, каким арсеналом оружия должны обладать террористы, чтобы держать в напряжении несколько часов большой департамент? Алматы – это большой город».

По его словам, ранее видели некие модели общественной дестабилизации, долгосрочные протесты, давление на власть, а в отношении Казахстана применен новый сценарий, новый вид – увидели самые разные инструменты, в том числе использование ударных террористических групп и грамотные подготовленные приемы информационного воздействия.

«Мы столкнулись с новым явлением. Главным инструментом стали действия террористических групп. В случае беспорядков мы имеем один план, в случае волнений – другой план. Сейчас помимо ЧП в стране введен режим АТО, так как мы столкнулись и с террористической угрозой. В других странах во всех событиях был лишь какой-то один элемент. Сейчас же был применен весь арсенал инструментов дестабилизации ситуации с целью разрушения государственности, и наша страна выстояла.

Здесь имеет место заговор внутренних и неких внешних сил, так как участвовали как и казахстанские, так и иностранные граждане», - сказал он.

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