КНБ: 2 экстремистские ячейки, принимавшие участие в беспорядках в Алматы, нейтрализованы

CentralAsia (KZ) - Нейтрализованы 2 экстремистские ячейки, принимавшие участие в беспорядках в Алматы, сообщает КНБ Казахстана.

Задержано 4 члена одной ячейки.

При обысках по местам их проживания обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, травматические и свето-шумовые гранаты, патроны, религиозная литература и иные вещественные доказательства.

Лидер другой группы, иностранный гражданин, активно участвовал в массовых беспорядках и имел связь с террористическими группировками за рубежом.

По версии следствия, он целенаправленно прибыл в Казахстан для подготовки массовых противоправных акций и нападений на органы власти и силовые структуры.

Организован розыск его пособников.

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