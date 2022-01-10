Отчет IFJ: Афганистан стал опасен для работы журналистов в 2021 году

CentralAsia (CA) - Международная федерация журналистов (IFJ) в пятницу опубликовала свой ежегодный отчет, в котором говорится, что в 2021 году в 20 странах было убито 45 журналистов и работников СМИ, причем в Афганистане зарегистрировано наибольшее число погибших, сообщает TOLOnews.

IFJ сообщает, что с 1991 года по всему миру был убит 2721 журналист. «Эта цифра представляет собой один из самых низких показателей смертности с тех пор, как IFJ начала публиковать ежегодные отчеты о журналистах, погибших в результате инцидентов, связанных с работой, включая целенаправленные убийства, смертельные случаи в результате перекрестного огня, а также взрывы бомб», — говорится в сообщении IFJ.

Согласно данным IFJ, в Азиатско-Тихоокеанском регионе зарегистрировано 20 убийств, за которыми следуют Америка — 10, Африка — 8, Европа — 6, Ближний Восток и арабский мир — всего по одному случаю.

«Хотя это снижение является долгожданной новостью, оно мало утешает перед лицом продолжающегося насилия, которое унесло жизни журналистов в таких странах, как Афганистан (9), Мексика (8), Индия (4) и Пакистан (3)», — говорится в сообщении IFJ.

Среди этих 20 стран Афганистан имеет наибольшее количество убитых журналистов и поэтому был назван «самой опасной страной для журналистов в 2021 году».

Лауреат Пулитцеровской премии индийский фотожурналист Даниш Сиддики, работавший на агентство Reuters, был убит в Афганистане в июле 2021 года до того, как талибы взяли под свой контроль Кабул.

«IFJ считает, что единственной данью уважения делу, за которое они отдали свои жизни, должно быть неустанное стремление к справедливости по отношению к ним. Вот почему мы продолжаем выступать за принятие новой Конвенции Организации Объединенных Наций о защите журналистов, которая обеспечила бы ответственности за убийства журналистов», — заявил генеральный секретарь IFJ Энтони Белланжер.

Между тем, Комитет защиты журналистов (CPJ) сообщил, что число журналистов, находящихся за решеткой, достигло глобального максимума в 2021 году. CPJ сообщил, что по состоянию на 1 декабря этого года во всем мире было заключено в тюрьму 293 репортера.

КЗЖ также заявил, что по меньшей мере 24 журналиста были убиты из-за своей работы в этом году, а еще 18 погибли при обстоятельствах, которые затрудняют определение того, стали ли они преследователями из-за своей работы. КЗЖ также сообщил, что по состоянию на 1 декабря в Афганистане были убиты четыре журналиста.

«Шестой год подряд CPJ документирует рекордное количество заключенных в тюрьму журналистов по всему миру», — говорится в заявлении исполнительного директора CPJ Джоэла Саймона. По данным CPJ, причины заключения репортеров в тюрьму варьируются от страны к стране, но рекордное число отражает политические потрясения во всем мире.

Десятки представителей афганских СМИ собрались в Кабуле 3 января и поделились своими опасениями по поводу финансовых проблем и ограничений на доступ к информации от официальных лиц Исламского Эмирата.

Представители СМИ заявили, что экономические проблемы, ограничения доступа к информации и ограничения в отношении женщин-репортеров являются основными проблемами, с которыми они сталкиваются прямо сейчас.

Представители СМИ также сообщили, что в некоторых провинциях женщины-репортеры не появляются на дежурстве из-за ограничений. «В провинции Тахар мы сталкиваемся с финансовыми проблемами, и у нас также не может быть женщин-репортеров на нашем канале», — сказала владелица радио и телестанции Rayhan в провинции Тахар Камила Сахар.

Специалисты СМИ в заявлении, опубликованном после встречи, призвали официальных лиц Исламского Эмирата предпринять необходимые шаги для снятия ограничений.

Между тем официальные лица Исламского Эмирата, присутствовавшие на встрече, заявили, что решат проблемы СМИ. Однако они подчеркнули, что СМИ должны учитывать национальные и исламские ценности при освещении событий.

«Мы сделаем все возможное, чтобы улучшить положение журналистов и СМИ», — сказал заместитель директора по СМИ канцелярии премьер-министра Джамал Насир Фарахманд.