Габит Садырбеков назначен первым зампредседателя Агентства Казахстана по финансовому мониторингу

CentralAsia (KZ) - Садырбеков Габит Амангельдиевич назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Как сообщает пресс-служба Акорды, соответствующее распоряжение подписал глава государства.
В inbusiness.kz привели его биографию:
Габит Садырбеков родился 3 июня 1978 года.
Образование: В 1999 году окончил Алматинский государственный университет им. Абая по специальности «Правоведение».
Карьера:
Заместитель начальника Управления прокуратуры города Астаны;
Начальник Отдела Генеральной прокуратуры;
Начальник Управления Генеральной прокуратуры;
Начальник Департамента Генеральной прокуратуры;
Директор Института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре;
Прокурор Алатауского района города Алматы;
Работал в Администрации Президента РК - в отделе правоохранительной и судебной системы;
Заместитель директора Департамента по работе с проблемными займами головного банка АО «Казкоммерцбанк»;
Заместитель директора Алматинского филиала по управлению качеством портфеля АО «Казкоммерцбанк»;
Директор Департамента по работе с проблемными займами АО «Банк РБК»;
Управляющий директор АО «Цеснабанк»;
Заместитель председателя правления, член правления АО Tengri Bank (с 02.04.2020).
с 2.03.2021 - руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.