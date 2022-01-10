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Габит Садырбеков назначен первым зампредседателя Агентства Казахстана по финансовому мониторингу

CentralAsia (KZ) -  Садырбеков Габит Амангельдиевич назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Как сообщает пресс-служба Акорды, соответствующее распоряжение подписал глава государства.

В inbusiness.kz привели его биографию:

Габит Садырбеков родился 3 июня 1978 года.

Образование: В 1999 году окончил Алматинский государственный университет им. Абая по специальности «Правоведение».

Карьера:

Заместитель начальника Управления прокуратуры города Астаны;

Начальник Отдела Генеральной прокуратуры;

Начальник Управления Генеральной прокуратуры;

Начальник Департамента Генеральной прокуратуры;

Директор Института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре;

Прокурор Алатауского района города Алматы;

Работал в Администрации Президента РК - в отделе правоохранительной и судебной системы;

Заместитель директора Департамента по работе с проблемными займами головного банка АО «Казкоммерцбанк»;

Заместитель директора Алматинского филиала по управлению качеством портфеля АО «Казкоммерцбанк»;

Директор Департамента по работе с проблемными займами АО «Банк РБК»;

Управляющий директор АО «Цеснабанк»;

Заместитель председателя правления, член правления АО Tengri Bank (с 02.04.2020).

с 2.03.2021 - руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

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