В Узбекистане обнаружен первый случай штамма коронавируса «омикрон»

CentralAsia (UZ) - Новый штамм COVID-19 "омикрон" обнаружен у иностранного гражданина, посетившего Узбекистан, сообщило 9 января Министерство здравоохранения.

Штамм "омикрон" начал распространяться в декабре 2021 года в США, Дании, Южной Корее, Великобритании, России, Израиле, Нидерландах, Франции, Японии и Индии.

"Омикрон" распространяется в несколько раз быстрее, чем другие штаммы коронавируса.

После появления "омикрона" в Узбекистане Республиканская специальная комиссия усилила контроль за ношением масок в общественных местах, социальной дистанцией, строгим соблюдением правил личной гигиены.

Кроме того, граждане Узбекистана, возвращающиеся из паломничества Умра из Саудовской Аравии, будут сдавать ПЦР или экспресс-тест на коронавирус на территории Саудовской Аравии, принимать который будут медицинские работники из Узбекистана. Для возвращения тест должен быть отрицательным.

Решение комиссии также предусматривает ускорение работы по вакцинации населения, в том числе бустерной дозой.

Руководителям министерств и ведомств, а также всех организаций, независимо от формы собственности, разрешено допускать сотрудников к рабочим местам только после их вакцинации. К руководителям организаций, нарушивших это требование, будут применяться меры в соответствии с законодательством.

Будут приняты меры по вакцинации всех студентов высших учебных заведений во время каникул. На руководителей вузов возложена личная ответственность за это.