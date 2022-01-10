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Интернет заработал в нескольких регионах Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Работа интернета возобновилась в Павлодаре, Кызылорде, Талдыкоргане и Атырау, пишет РБК.

Мобильная и проводная сеть также заработала в Алматы.

Спустя два дня после начала протестов из-за повышения цен на сжиженный газ 2 января, в Казахстане начались проблемы с доступом в интернет. Тогда в Алматы не работал мобильный интернет и мессенджеры What's App, Telegram и Signal. Они были заблокированы с 22:00 по местному времени (19:00 мск).

5 января интернет отключили во всем Казахстане, сообщал сервис отслеживания работы Сети NetBlocks.

8 января доступ к проводному интернету восстановили в столице Казахстана Нур-Султане, при этом мобильный интернет не работал. Позже корреспондент РБК сообщал, что интернет для мессенджеров заработал в Алматы.

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