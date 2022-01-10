В Алматы задержано 508 человек, - комендатура города

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CentralAsia (KZ) - В Алматы всего задержано 508 участников протестов, мародерств и других преступлений. Изъято 22 единицы огнестрельного оружия и 1 тыс. 412 боеприпасов, сообщает комендатура города.
На блок-постах задержаны 56 человек, 9 транспортных средств, представляющий оперативный интерес.
Зачищены от бандитских группировок следующие участки: квадрат улиц Саина – Раймыбека – Карьерная – Жандосова, квадрат улиц Абая – Достык – Аль-Фараби – Желтоксан.
В городе продолжается операция по зачистке Ауэзовского, Алатауского и Медеуского районов.
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