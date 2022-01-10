Посол РФ в США связал беспорядки в Казахстане с выводом войск из Афганистана

CentralAsia (KZ) - Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов связал массовые беспорядки в Казахстане с развитием экстремистских идей в регионе после вывода войск США из Афганистана.
По словам дипломата, «тысячи джихадистов и мародеров попытались подорвать конституционный строй» в Казахстане.
«Казахстан оказался под ударом радикалов, исповедующих человеконенавистническую идеологию. Тысячи джихадистов и мародеров попытались подорвать конституционный строй. Применяют оружие против мирных граждан. Причиняют ущерб государственному и частному имуществу», — следует из его заявления в социальной сети.
Антонов заметил, что ситуация в республике дестабилизировалась после «американского бегства из Афганистана» и стремительного развития экстремистских идей и течений в регионе.
Посол РФ в Вашингтоне подчеркнул, что переговоры с террористами проводиться не будут, так как они «только поощряют их к совершению еще более тяжких преступлений».
Кроме того, дипломат выразил уверенность, что компетентные ведомства Казахстана разберутся в ситуации и «вырвут корни терроризма».
По словам Антонова, первые часы работы миротворческого контингента ОДКБ демонстрируют его эффективность, нацеленность на восстановление мира и конституционного порядка.
По мнению Антонова, происходящее в Казахстане — новая попытка «цветной» революции с помощью головорезов и грабителей. «Уверен, что компетентные ведомства Казахстана разберутся в ситуации, и корни терроризма будут вырваны из казахстанской земли», — заключил посол.
До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он подчеркнул, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В администрации президента страны уточнили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.