«Казахстан противостоит террористам, а не «мирным протестующим», ‒ МИД РК отреагировал на публикации в зарубежных СМИ

CentralAsia (KZ) - «Ряд публикаций в иностранных СМИ по сложившейся в нашей стране ситуации после введения чрезвычайного положения носят явно поверхностный и однобокий характер», — заявили в МИД.

Министерство иностранных дел полагает в этой связи целесообразным отметить следующее.

В Мангистауской области и во всех крупных городах страны прошли мирные митинги. Требования митингующих полностью удовлетворены. «Однако, этой ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия». В этой связи в стране было объявлено чрезвычайное положение.

«Как показали события в Алматы и ряде других регионов страны, Казахстан подвергся вооруженной агрессии хорошо скоординированных террористических групп, прошедших подготовку за рубежом. По предварительным данным, среди нападавших есть лица, имеющие опыт боевого участия в «горячих точках» на стороне радикальных исламистских группировок. В настоящее время правоохранительные органы и Вооруженные силы Казахстана противостоят террористам, а не «мирным протестующим», как это искаженно преподносят некоторые зарубежные СМИ», - говорится в сообщении.

В сложившейся ситуации Казахстан был вынужден обратиться за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая направила миротворческие силы общей численностью около 2 500 человек для содействия в стабилизации обстановки. В мандат миротворцев входит охрана стратегических объектов и прикрытие казахстанских сил правопорядка.

В ведомстве отмечают, что основные боевые действия против террористических групп ведут правоохранительные органы и Вооруженные силы Казахстана.

«Миротворческие силы ОДКБ будут находиться в Казахстане временно и покинут страну после стабилизации ситуации при первом обращении казахстанской стороны», - сказано в сообщении.

Отмечается, что мирные участники протестов не подвергаются никаким преследованиям.

Правоохранительным органам поручено провести масштабное расследование о причинах сложившейся ситуации, результаты которого будут предоставлены международному сообществу.

В результате столкновений имеются человеческие жертвы как среди сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, так и гражданского населения, пишет МИД.

В этой связи 10 января 2022 года объявлен в стране днем общенационального траура.

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