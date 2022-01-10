Лукашенко заявил, что экстремисты пытались организовать в Казахстане переворот

CentralAsia (KZ) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что экстремисты в Казахстане пытались развязать войну для совершения антиконституционного переворота и изменения политического курса страны. Об этом говорится в соболезновании, направленном Лукашенко президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

«Организованная на вашу страну атака бандформирований, повлекшая многочисленные человеческие жертвы и разрушения, в очередной раз показала всем нам страшную угрозу, которую несет миру международный терроризм. Очевидна подрывная цель экстремистов - дестабилизировать многонациональный Казахстан, посеять хаос, развязать в стране братоубийственную войну для совершения антиконституционного переворота и изменения политического курса», - отмечается в соболезновании.

Лукашенко отметил, что «белорусский народ с тревогой воспринял драматические события, произошедшие в братском Казахстане». При этом, как отмечает пресс-служба белорусского президента, Лукашенко напомнил, что «Беларусь уже сталкивалась с подобным вызовом, поэтому понимает всю остроту создавшейся ситуации и колоссальную ответственность за судьбу страны, легшую на плечи ее руководства».

По словам Лукашенко, в Белоруссии выражают надежду «на скорейшее установление мира и спокойствия на казахстанской земле и готовы всячески способствовать стабилизации ситуации».

Лукашенко попросил Касым-Жомарта Токаева передать слова глубокого сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом был восстановлен во всех регионах страны. Токаев объявил 10 января днем общенационального траура.

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