По всему Казахстану задержаны 7939 человек, - МВД

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане на данный момент по всей стране задержаны 7 тыс. 939 человек, сообщает МВД страны.

В том числе при проведении оперативных мероприятий сотрудниками полиции с участием военнослужащих Национальной Гвардии и подразделений специального назначения в Алматы мероприятие на двух рынках задержаны 207 человек. Изъяты 5 угнанных автомобилей, похищенные товарно-материальные ценности (новые компьютерные процессоры, ноутбуки, музыкальный центр), а также 2 единицы гладкоствольного и 4 холодного оружия.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом был восстановлен во всех регионах страны. Токаев объявил 10 января днем общенационального траура.

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