экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
По всему Казахстану задержаны 7939 человек, - МВД
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане на данный момент по всей стране задержаны 7 тыс. 939 человек, сообщает МВД страны.

В том числе при проведении оперативных мероприятий сотрудниками полиции с участием военнослужащих Национальной Гвардии и подразделений специального назначения в Алматы мероприятие на двух рынках задержаны 207 человек. Изъяты 5 угнанных автомобилей, похищенные товарно-материальные ценности (новые компьютерные процессоры, ноутбуки, музыкальный центр), а также 2 единицы гладкоствольного и 4 холодного оружия.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом был восстановлен во всех регионах страны. Токаев объявил 10 января днем общенационального траура.

За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Алматы с понедельника частично возобновит работу общественный транспорт - СМИ
  • Последствия беспорядков и мародёрства в Алматы (видео)
  • Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com