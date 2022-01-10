В Казахстане за сутки выявлено 2087 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2087 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщили 10 января в службе Coronavirus2020.kz
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1442
город Алматы - 93
город Шымкент - 123
Акмолинская область - 31
Актюбинская область - 19
Алматинская область - 28
Атырауская область - 42
Восточно-Казахстанская область - 16
Жамбылская область - 35
Западно-Казахстанская область - 55
Карагандинская область - 49
Костанайская область - 19
Кызылординская область - 35
Мангистауская область - 25
Павлодарская область - 35
Северо-Казахстанская область - 9
Туркестанская область - 31
Всего в стране выявлено 997 438 заболевших.
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