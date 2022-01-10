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В Казахстане за сутки выявлено 2087 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2087 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщили 10 января в службе Coronavirus2020.kz

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1442

город Алматы - 93

город Шымкент - 123

Акмолинская область - 31

Актюбинская область - 19

Алматинская область - 28

Атырауская область - 42

Восточно-Казахстанская область - 16

Жамбылская область - 35

Западно-Казахстанская область - 55

Карагандинская область - 49

Костанайская область - 19

Кызылординская область - 35

Мангистауская область - 25

Павлодарская область - 35

Северо-Казахстанская область - 9

Туркестанская область - 31

Всего в стране выявлено 997 438 заболевших.

Коронавирус в Казахстане
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