За сутки в Казахстане 514 человек выздоровело от COVID

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 514 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, сообщили 10 января в службе Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 100
город Шымкент - 37
Акмолинская область - 46
Актюбинская область - 25
Алматинская область - 2
Атырауская область - 7
Восточно-Казахстанская область - 3
Западно-Казахстанская область - 95
Карагандинская область - 64
Костанайская область - 10
Кызылординская область - 12
Павлодарская область - 37
Северо-Казахстанская область - 75
Туркестанская область - 1
Итого выздоровевших в Казахстане - 964166.
Коронавирус в Казахстане
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