За сутки в Казахстане 514 человек выздоровело от COVID

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 514 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, сообщили 10 января в службе Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 100

город Шымкент - 37

Акмолинская область - 46

Актюбинская область - 25

Алматинская область - 2

Атырауская область - 7

Восточно-Казахстанская область - 3

Западно-Казахстанская область - 95

Карагандинская область - 64

Костанайская область - 10

Кызылординская область - 12

Павлодарская область - 37

Северо-Казахстанская область - 75

Туркестанская область - 1

Итого выздоровевших в Казахстане - 964166.

Коронавирус в Казахстане

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