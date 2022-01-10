Данные о погибших за время беспорядков в Казахстане не соответствуют действительности, - Мининформ

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CentralAsia (KZ) - Данные о погибших за время беспорядков в Казахстане не соответствуют действительности. Об этом Sputnik Казахстан сообщили в Министерстве информации и общественного развития РК.

«Информацию о том, что погибло 164 человека, опубликовали по ошибке. Ранее она появилась в телеграм-канале об антитеррористической операции (@coronavirus2020_kz) и на телеканале «Хабар 24», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пока общей цифры по погибшим нет. Известно только о 18 погибших силовиках: двое военных и 16 полицейских.

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