Центры обслуживания населения возобновили работу почти по всему Казахстану

CentralAsia (KZ) - Центры обслуживания населения (ЦОН) возобновили работу в Казахстане, за исключением Алматы и Алматинской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики.

В ведомстве напомнили, что ЦОН приостановили функционирование в связи с введенным чрезвычайным положением. «С 10 января во всех регионах Казахстана, за исключением города Алматы и Алматинской области, возобновили свою работу ЦОН. Поэтапно гражданам будут доступны все услуги, жители Жамбылской области временно не смогут воспользоваться услугами по оформлению удостоверений личности и паспортов», - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что в зависимости от качества связи возможны перебои.

По данным министерства, по всей стране по-прежнему не работают специализированные центры обслуживания населения для автовладельцев в связи с тем, что сотрудники комитета административной полиции МВД переориентированы на выполнение других задач.

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