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В Алматы с 4 января зафиксировано 12 нападений на сотрудников Скорой помощи

CentralAsia (KZ) -  В Алматы с 4 января зафиксировано 12 нападений на сотрудников Скорой помощи, сообщили 10 января в горштабе по восстановлению жизнеобеспечения Алматы.

Травмированы 5 сотрудников (2 водителя и 3 фельдшера).

За время беспорядков повредили 32 автомашины Скорой помощи (разбиты фары, повреждение кузова, стекол и т.д.), 4 автомашины в негодном состоянии, 3 захвата машин с целью перевозки трупа и доставки на митинг, машины потом были вновь возвращены.

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