За сутки в Узбекистане выявлено 389 новых больных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 12:03, 10 января 2022
- Просмотров: 334
CentralAsia (UZ) - За 10 января общее количество заболевших COVID-19 в Узбекистане с начала пандемии достигло 200 730. В течение прошедших суток зафиксированы 389 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.
Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в столице (193), Ташкентской (51), Самаркандской (44) и Хорезмской (25) областях.
Официально подтверждена кончина 3 больных от COVID-19 (всего 1497 летальных исходов).
За день выздоровели 109 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 197 182).
На лечении находится 2051 больной COVID-19.