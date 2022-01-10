За сутки в Узбекистане выявлено 389 новых больных COVID-19

CentralAsia (UZ) - За 10 января общее количество заболевших COVID-19 в Узбекистане с начала пандемии достигло 200 730. В течение прошедших суток зафиксированы 389 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в столице (193), Ташкентской (51), Самаркандской (44) и Хорезмской (25) областях.

Официально подтверждена кончина 3 больных от COVID-19 (всего 1497 летальных исходов).

За день выздоровели 109 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 197 182).

На лечении находится 2051 больной COVID-19.