Из Казахстана в Россию на самолетах вывезли 1,5 тыс. россиян, - Минобороны РФ

CentralAsia (KZ) - Самолеты ВКС РФ доставили из Алматы в Москву и Екатеринбург около 1,5 тыс. россиян, пожелавших вернуться из Казахстана в Россию. Об этом сообщили в военном ведомстве.
«Всего самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлены из Казахстана в Россию 1 461 российский гражданин», - сказали в министерстве.
По данным ведомства, 9 января самолетами военно-транспортной авиации ВКС России из Казахстана в Москву доставлены 1 422 российских гражданина и еще 14 россиян - в Екатеринбург. Накануне в Россию были доставлены 25 российских туристов, пожелавших вернуться из Казахстана.
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