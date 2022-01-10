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Протесты в Казахстане: Два пистолета и психотропные вещества изъяли у четверых жителей Атырау

CentralAsia (KZ) -  По словам коменданта Атырауской области Камзы Умбеткалиева, в период чрезвычайного положения во время несения службы на блокпосту сотрудники полиции задержали автомобиль, который пытался провезти холодное оружие, а также реализаторов психотропных веществ.

Так, 9 января на въезде в город Атырау на блокпосту было задержано авто, в котором было обнаружено около 10 охотничьих ножей.

Также сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности на территории города были задержаны 4 жителей областного центра, которые занимались реализацией сильнодействующих лекарственных препаратов. При их задержании было изъято 2 пистолета (1 газовый, 1 травмат), 736 таблеток и 236 ампул сильнодействующих лекарственных препаратов.

Полиция начала следственные действия.

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