КНБ: Все захваченные административные объекты в Алматы, Талдыкоргане, Таразе и Кызылорде освобождены 

CentralAsia (KZ) - Все захваченные администраивные объекты в Алматы, Талдыкоргане, Таразе и Кызылорде освобождены, сообщил 10 января Комитет нацбезопасности Казахстана.
Обеспечена безопасность особо важных, стратегических объектов и мест хранения оружия, боеприпасов.
Проводятся зачистки мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков. Также ведется фиксация и сбор следов преступной деятельности.
За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения