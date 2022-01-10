КНБ: Все захваченные административные объекты в Алматы, Талдыкоргане, Таразе и Кызылорде освобождены

CentralAsia (KZ) - Все захваченные администраивные объекты в Алматы, Талдыкоргане, Таразе и Кызылорде освобождены, сообщил 10 января Комитет нацбезопасности Казахстана.

Обеспечена безопасность особо важных, стратегических объектов и мест хранения оружия, боеприпасов.

Проводятся зачистки мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков. Также ведется фиксация и сбор следов преступной деятельности.

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