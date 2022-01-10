Почти все аэропорты Казахстана работают в штатном режиме

CentralAsia (KZ) - Все аэропорты Казахстана работают в штатном режиме, за исключением аэропорта Алматы и аэропорта Талдыкоргана, сообщает Комитет гражданской авиации.

Деятельность аэропортов Алматы и Талдыкорган возобновится после стабилизации ситуации в стране.

2 января в нескольких населенных пунктах Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алматы. Токаев объявил 10 января днем общенационального траура в республике.

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