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Военные сняли оцепление на центральной площади Алматы, - СМИ

CentralAsia (KZ) -  Казахстанские власти сняли оцепление на площади Республики в Алматы, сообщает корреспондент ТАСС.

Оцепление из военных на площади снято, уже можно вплотную подойти к резиденции президента. К городской администрации пока проход несколько ограничен, там продолжаются следственные действия.

Следственные группы собирают в парке у площади и на ближайших к ней улицах вещественные доказательства действий зачинщиков беспорядков. Они, в частности, описывают гильзы от охотничьих ружей.

На тех же улицах коммунальные службы приступили к разбору баррикад. Флаги на административных зданиях приспущены из-за траура.

На площади также остаются полицейские, военных не видно на центральных улицах.

Корреспондент ТАСС подтвердил, что с раннего утра в Алматы работают проводной и мобильный интернет.

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