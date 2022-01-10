Президент Узбекистана выразил соболезнования народу и президенту Казахстана

- Узбекистан, политика
- 12:41, 10 января 2022
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил глубокие соболезнования президенту Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана в связи с многочисленными жертвами и тяжело пострадавшими среди военнослужащих и населения, а также значительным ущербом в результате трагических событий.
Об этом в своем телеграм-канале написал пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
Глава государства выразил искренние соболезнования родным и близким самоотверженных сынов, погибших, защищая спокойствие Родины и народ страны, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
10 января в Казахстане объявлен днем общенационального траура.
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