Президент Узбекистана выразил соболезнования народу и президенту Казахстана

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил глубокие соболезнования президенту Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана в связи с многочисленными жертвами и тяжело пострадавшими среди военнослужащих и населения, а также значительным ущербом в результате трагических событий.

Об этом в своем телеграм-канале написал пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

Глава государства выразил искренние соболезнования родным и близким самоотверженных сынов, погибших, защищая спокойствие Родины и народ страны, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

10 января в Казахстане объявлен днем общенационального траура.