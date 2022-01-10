В Казахстане привлекли к ответственности 3022 человека за нарушение режима ЧП и проведения митингов

CentralAsia (KZ) - В Казахстане в связи с протестами в стране на 10 января, 11:00 всего в суды страны поступило 3022 адмматериала. Об этом сообщили Orda.kz в Верховном суде.
Из них арест применен в отношении 1743 человек, предупреждение - 913 и наложен штраф - 359.
- 1099 - человек привлечены за организацию и проведение митинга;
- 1785 - за нарушение режима ЧП;
- 125 - за действия провоцирующие нарушения правопорядка в режиме ЧП;
- 8 - мелкое хулиганство;
- неповиновение представителям власти - 5;
- 1 - не исполнение приговора.
В разрезе регионов:
- Павлодарская область - 814;
- Актюбинская область - 371;
- Шымкент - 307;
- Восточно-Казахстанская область - 297;
- Костанайская область - 278;
- Карагандинская область - 255;
- Акмолинская область - 183;
- Атырауская область - 131;
- Жамбылская область - 116;
- Туркестанская область - 72;
- Нур-Султан - 75;
- Алматинская область - 46;
- Северо-Казахстанская область - 37;
- Алматы - 21;
- Кызылординская область - 13;
- Западно-Казахстанская область - 5.
- Мангистауская область – 2.
В других регионах не было рассмотрения административных дел.