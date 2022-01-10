В Казахстане привлекли к ответственности 3022 человека за нарушение режима ЧП и проведения митингов

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане в связи с протестами в стране на 10 января, 11:00 всего в суды страны поступило 3022 адмматериала. Об этом сообщили Orda.kz в Верховном суде.

Из них арест применен в отношении 1743 человек, предупреждение - 913 и наложен штраф - 359.

- 1099 - человек привлечены за организацию и проведение митинга;

- 1785 - за нарушение режима ЧП;

- 125 - за действия провоцирующие нарушения правопорядка в режиме ЧП;

- 8 - мелкое хулиганство;

- неповиновение представителям власти - 5;

- 1 - не исполнение приговора.

В разрезе регионов:

- Павлодарская область - 814;

- Актюбинская область - 371;

- Шымкент - 307;

- Восточно-Казахстанская область - 297;

- Костанайская область - 278;

- Карагандинская область - 255;

- Акмолинская область - 183;

- Атырауская область - 131;

- Жамбылская область - 116;

- Туркестанская область - 72;

- Нур-Султан - 75;

- Алматинская область - 46;

- Северо-Казахстанская область - 37;

- Алматы - 21;

- Кызылординская область - 13;

- Западно-Казахстанская область - 5.

- Мангистауская область – 2.

В других регионах не было рассмотрения административных дел.

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