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Начальник полиции охваченного протестами региона в Казахстане покончил с собой, - СМИ
Жанат Сулейменов
Жанат Сулейменов

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане покончил с собой начальник департамента полиции Жамбылской области генерал Жанат Сулейменов. Об этом 10 января сообщает Telegram-канал ORDA.

«В Таразе обнаружено тело начальника Департамента полиции Жамбылской области. Проводится досудебное расследование. Обстоятельства выясняются», - говорится в сообщении МВД.

По данным журналистов, после беспорядков против Сулейменова было возбуждено уголовное дело, ему грозил трибунал.

Жамбылская область — один из регионов Казахстана, охваченный протестами. 9 января власти сообщили, что в областном центре, городе Тараз, задержаны 153 участника беспорядков, 10 были убиты. Почти 40 человек попали в больницу в ходе столкновений.

2 января в Казахстане начались протесты из-за роста цен на газ для машин. Они переросли в беспорядки и столкновения с силовиками. Участники акций потребовали ухода из политики первого президента Нурсултана Назарбаева.

Власти назвали протестующих террористами и задержали почти 8 тыс. человек. По просьбе президента Касыма-Жомарта Токаева в страну вошли миротворцы ОДКБ.

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