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Казахстан пережил масштабный кризис, - Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) -  Казахстан пережил масштабный кризис, сказал 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе онлайн-сессии Совета ОДКБ.

По его словам, за несколько январьских дней Казахстан пережил масштабный кризис, который он стал самым крупным за всю 30-летнюю истории независимости страны.

С угрозой такого уровня не сталкивалась и ОДКБ, сказал он

Он поблагодарил председателя ОДКБ за оперативную работу по согласованию документов.

А также поблагодарил президента России за проявленное понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворцев ОДКБ в Казахстан.

«С вами, уважаемый Владимир Владимирович были на постоянной связи с первых дней террористической атаки на нашу страну», - сказал он.

Президент Казахстана также поблагодарил президентов Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, а также Секретариат ОДКБ.

«Фактически это первый случай, когда миротворческий потенциал ОДКБ был реально задействован для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств-членов. Для нас важна не только военная, но и моральная поддержка партнеров ОДКБ. Все участники выступили единым фронтом и решительно поддержали обращение Казахстан», - сказал он.

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