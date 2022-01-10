Эмомали Рахмон направил соболезнования Касым-Жомарту Токаеву

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 10 января направил телеграмму с соболезнованиями казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву в связи с большими человеческими жертвами в результате недавних беспорядков в стране.

«Выражаю глубокие соболезнования Вам и народу Казахстана в связи с трагическими событиями последних дней в ряде регионов страны. Таджикский народ выражает соболезнования братскому народу Казахстана», - отмечается в телеграмме.

Казахстан объявил 10 января днем национального траура в память о жертвах недавних событий.

По данным Минздрава, в Алматы погибли 103 человека, в том числе двое детей, 21 – в Кызылординской области, 10 – в Джамбуле и восемь – в Алматинской области.

Представители правоохранительных органов Казахстана говорят, что в связи с инцидентами арестовано около 6000 человек.

Ранее власти Казахстана сообщали, что 5 января были убиты 28 сотрудников МВД. 6 января власти объявили, что проводят «антитеррористическую операцию».

Президент Казахстана заявил, что приказал военным «стрелять на поражение».

По просьбе президента страны государства-члены ОДКБ, в том числе Таджикистан, направили в Казахстан войска. Таджикская оппозиция раскритиковала этот шаг как противоречащий государственным ценностям и вмешательство в дела другой страны.

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