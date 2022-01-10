Эмомали Рахмон направил соболезнования Касым-Жомарту Токаеву

- Таджикистан, политика
- 13:38, 10 января 2022
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CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 10 января направил телеграмму с соболезнованиями казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву в связи с большими человеческими жертвами в результате недавних беспорядков в стране.
«Выражаю глубокие соболезнования Вам и народу Казахстана в связи с трагическими событиями последних дней в ряде регионов страны. Таджикский народ выражает соболезнования братскому народу Казахстана», - отмечается в телеграмме.
Казахстан объявил 10 января днем национального траура в память о жертвах недавних событий.
По данным Минздрава, в Алматы погибли 103 человека, в том числе двое детей, 21 – в Кызылординской области, 10 – в Джамбуле и восемь – в Алматинской области.
Представители правоохранительных органов Казахстана говорят, что в связи с инцидентами арестовано около 6000 человек.
Ранее власти Казахстана сообщали, что 5 января были убиты 28 сотрудников МВД. 6 января власти объявили, что проводят «антитеррористическую операцию».
Президент Казахстана заявил, что приказал военным «стрелять на поражение».
По просьбе президента страны государства-члены ОДКБ, в том числе Таджикистан, направили в Казахстан войска. Таджикская оппозиция раскритиковала этот шаг как противоречащий государственным ценностям и вмешательство в дела другой страны.